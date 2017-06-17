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ضبط طالب استخدم "سماعة أذن" للغش في امتحان الكيمياء بالأزهر- صورة

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب استخدم "سماعة أذن" للغش في امتحان الكيمياء بالأزهر- صورة

01:06 م السبت 17 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن فرق المتابعة المنتشرة في لجان امتحانات الثانوية، حققت نجاحات متتالية وأسهمت في انحسار الغش وندرة ضبط مخالفات لمنع الاعتماد عليه كوسيلة للنجاح في الامتحانات فضلا عن التفوق.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت امتحان الكيمياء على مستوى الجمهورية.

وأضاف شومان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فرق المتابعة تمكنت من ضبط طالب في إحدى لجان محافظة الشرقية، يرتدي ملابس شتوية في الأجواء الحارة مما أثار ريبتهم، وبتفتيشه عثر على سماعة حديثة داخل أذنه، وأخفى باقي المشتملات في ملابسه الشتوية التي ادعى أنه يرتديها لمرضه.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات المعتادة، مشددًا على أن مواجهة كل محاولات الغش ووسائله مسألة لا رجعة عنها، و ليس أمام الطلاب إلا الاعتماد على أنفسهم وما حوته عقولهم.

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