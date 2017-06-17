كشف لغز سرقه سيارة فنطاس تحت تهديد الأسلحة النارية في التجمع

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، لغز سرقة سيارة فنطاس تابعة لشركة أبناء مصر للتعمير، مُحملة بكمية من السولار؛ وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق وسباك بالشركة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من "قاسم.م"، 27 سنة، سائق بشركة أبناء مصر للتعمير "أبناء حسن علام"، وقاسم.ز"، 56 سنة، موظف بذات الشركة، "بأنهما حال سيرهما بإحدى المدقات الجبلية المتفرعة من الطريق الإقليمي دائرة القسم بالسيارة رقم م ب ي 864 ربع نقل جامبو بيضاء اللون "ملك الشركة عملهما" مُحمل عليها فنطاس يحوي 2500 لتر سولار، فوجئا بشخص ملثم وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" قام بتهديدهما وأجبرهما على التوقف والترجل من السيارة واستولى عليها وبداخلها هاتف محمول .

توصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ا"، وشهرته "محمد السويسي"، 31 سنة، سائق بذات الشركة محل عمل المُبلغان، و "إبراهيم.م"، 20 سنة، سباك.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبط الأول، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعمله بذات الشركة عمل المبلغان ولعلمه بخط سير السيارة خطط لسرقة السيارة كُرهًا عن مستقليها وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما بتتبع خط سير السيارة باستخدام السيارة رقم ط ع د 8236 ربع نقل شيفروليه زرقاء اللون ملك المتهم الهارب بموجب عقد بيع،

وتمكن الأخير من الاستيلاء على السيارة تحت تهديد بندقية آلية على النحو المشار إليه.

تم بإرشاده العثور على السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي وكذا بندقية آلية غير مُبلغ بسرقتها، و 10 طلقات من ذات العيار بمسكنه والسيارة رقم "ط ع د 8236" ربع نقل شيفروليه زرقاء اللون "ملك المتهم الهارب " والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

كما أضاف بقيامه بالتصرف في حوالي 1000 لتر من حمولة السيارة المستولى عليها ببيعها لعمال المحاجر ولا يمكنه الإرشاد عنهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.