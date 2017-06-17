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"القمامة" تتسبب في مقتل وإصابة شخصين بالمرج

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مصراوي Masrawy

"القمامة" تتسبب في مقتل وإصابة شخصين بالمرج

01:01 م السبت 17 يونيو 2017

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

لقي سائق مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمنطقة المرج اليوم السبت، بسبب إلقائه القمامة أمام منزله.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي بشارع عثمان بن عفان من شارع المركز الاجتماعي ـ دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من، طرف أول "مجدي.ا"، 48 سنة، سائق، توفى إثر إصابته بكدمة بالرأس من الخلف وجروح سطحية بالإصبع، وبين طرف ثان "أشرف.إ"، 50 سنة، حلواني، مقيم بذات العنوان، مصاب بجرح سطحي أعلى الرأس من الناحية اليمني وجرح قطعي أسفل العين اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، ونجله "زياد" 17 سنة.

وبالفحص تبين قيام الثاني بإلقاء القمامة أمام منزل الأول وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالضرب ودفعه في صدره مما أدى إلى ارتطام رأسه بالحائط من الخلف مما تسبب في وفاته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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