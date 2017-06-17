البحث العلمي تعلن عن منحة في «سيزامي» للباحثين المصريين

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، فتح باب التقدم لجميع العلماء و الباحثين المصريين من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية للحصول علي منحة للمركز الدولي للضوء السنكروتروني للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط «سيزامي» و مقره الأردن لإجراء أبحاثهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه خلال فترة من 4 إلى 12 أسبوع.

وبحسب بيان للأكاديمية فإن آخر موعد لإرسال الأوراق المطلوبة للتقدم للمنحة هو 7 يوليو المقبل، على أن ترسل كل الأوراق عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للمنحة وهو ( [email protected]).

ومصر عضو مؤسس لمركز السيزامي، المركز الدولي للضوء السنكروتروني للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي الممثل الرسمي لمصر في مجلس إدارة السيزامي، وشارك وألقى كلمة مصر في حفل افتتاح مركز السيزامي الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

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ويوفر للعلماء والباحثين معملًا علميًا متميزًا، إذ تُستعمل مصادر الضوء، التي تتكون نتيجة استخدام ومضات عملاقة مع مجاهر دقيقة جداً، لتحليل خصائص المادة، وتسهيل عملية البحث في مجالات متعددة كالطب والأحياء والكيمياء والبيئة وعلم الآثار. وبالإضافة إلى هذا، يهدف مركز السيزامي إلى تزويد باحثي الشرق الأوسط بأحدث المعدات التكنولوجية من أجل وقف هجرة الكفاءات إلى الخارج.

ويعد «سيزامي» أعظم حدث يوظف الدبلوماسية العلمية لخدمة دول الشرق الأوسط في القرن الحالي وينضم إلى قائمة مشروعات أخرى مماثلة مثل سيرن، إذ يسمح المركز باجتماع ممثلي العديد من الدول حول مائدة واحدة ليصبح قبلة للشركات والمؤسسات البحثية، وأبرزها الشركات العاملة في مجالات الأدوية وأمراض السكري وفيروس «سي» والسرطان وغيرها.