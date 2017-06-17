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«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

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«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم «خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

التحرير

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كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، التزام في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، بكافة الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

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وجاء في التقرير المقرر عرضه على جلسات الأسبوع الجاري، أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعى 141 مليارًا و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للتعليم العالى 68 مليارًا و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي.
 

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التحرير

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