«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

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كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، التزام الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، بكافة الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

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وجاء في التقرير المقرر عرضه على جلسات الأسبوع الجاري، أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعى 141 مليارًا و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للتعليم العالى 68 مليارًا و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي.

