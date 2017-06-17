«القومي للمرأة»: عرض تجارب مصريات ناجحات بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»

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أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" قرر عقده خلال يومى 2 و3 يوليو القادم، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة نبيلة مكرم.

وأكدت أن المؤتمر يمثل حراكًا جديدًا فى المجتمع المصرى واهتمام الوزارات بقضايا المرأة بحسب مجالات عملها، وتأكيدا على أن سر قوة وطننا الحبيب مصر يتمثل فى الوحدة، الشراكة والتعاون الوثيق الفعال، والالتفاف حول هدف وطنى واحد يجمع بين المرأة المصرية فى كل من الداخل والخارج.

وأشارت مرسى، إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة فى ظل إقامته خلال عام المرأة المصرية فى رسالة جديدة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم دور المرأة المصرية فى الداخل والخارج.

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وأوضحت أنه يشارك فى فعاليات المؤتمر عدد من السيدات المصريات الناجحات النابغات المشهود لهن بالكفاءة واللاتى يمثلن مصر فى الخارج، من عالمات جليلات وسيدات تتولين مناصب مرموقة وأساتذة فى الجامعات، ومخترعات عظيمات بغرض إلقاء الضوء على إنجازاتهن والاستفادة من تجاربهن الناجحة، ونقل خبرتهن للمجتمع المصرى، مؤكدة أن هؤلاء المصريات هن بحق خير ممثل وسفير للمرأة المصرية فى الخارج.