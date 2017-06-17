وزيرة الاستثمار تعلن عن تعديل قانون التأجير التمويلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، إنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيلى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، بجانب تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات، بجانب عمل مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة.

وأعلنت الوزيرة، خلال اللقاء الذي عقدته مع عدد من المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومحمد عفيفى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومني زوبع، رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، عن أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته أون لاين.

شاهد أيضا

وأكدت وزيرة الاستثمار أنها حرصت علي زيارة بورسعيد عقب تصديق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، للاستماع إلى الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومشاكل العاملين بها، مؤكدة أن الوزارة تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأنه سيكون هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعى للشباب فى محافظة بورسعيد.