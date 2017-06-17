ساحات صلاة عيد الفطر.. صراع غير معلن بين «الأوقاف» والسلفيين 

التحرير

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تتأهب وزارة الأوقاف، خلال الساعات المقبلة، لتنظيم الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، لوإحكام القبضة عليها، وعرقلة صعود مشايخ السلفية على الساحات، الأمر الذى يجعل من ساحات صلاة العيد محل صراع بين الأوقاف والسلفيين، وفقا لما جرت عليه العادة من كل عام.

5020 .. ساحة لـ«الأوقاف» فى العيد

حددت وزارة الأوقاف، ساحات صلاة العيد فى شتى محافظات الجمهورية لهذا العام، بـ5020 ساحة، فاحتلت الشرقية المرتبة الأولى فى عدد الساحات، بـ417، ثم الجيزة بـ411 ساحة، بينما جاءت الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ374 ساحة والقاهرة 371 ساحة، والمنوفية 371، الغربية 337، الفيوم 155، بنى سويف 121، المنيا 129، أسيوط 73، سوهاج 182، قنا 100، الأقصر 44، أسوان 80، الوادى الجديد 55، البحر الأحمر 68.

كما حددت وزارة الأوقاف عدد ساحات العيد بمحافظات مرسى مطروح 62، البحيرة 272، كفر الشيخ 329، القليوبية 336، دمياط 62، بورسعيد 7، الإسماعيلية 43، السويس 54، الدقهلية 453،، شمال سيناء 34، جنوب سيناء 64.

الأوقاف تحذر السلفيين

نظمت وزارة الأوقاف، ظهر اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا برئاسة مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفى حضور جميع وكلاء مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة، لمناقشة استعدادات المديريات لتنظيم ساحات صلاة العيد.

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حيث شدد جمعة على وكلاء المديريات، بضرورة القيام بجولات تفقدية لعمل الساحات، والتنبيه على الأئمة بالحضور، فضلا عن تخصيص إمامين لكل ساحة، وعدم السماح باستخدام المنابر فى الترويج لأفكار سياسية أو دعوات للتظاهر، مع الالتزام بنص الخطبة الخاصة بالعيد.

وطالب جمعة وكلاء المديريات، فى حالة صعود غير المصرح لهم بالخطابة فى العيد من أى تيار إسلامى كالسلفيين وغيرهم، بضرورة تفعيل القانون وتحرير محاضر لهم.

السلفية تتجاهل الأوقاف.. وتدشن ساحات لها

وكشفت مصادر من داخل الدعوة السلفية، عن أن مجلس إدارة الدعوة السلفية، عقد العديد من اللقاءات مع كبار القيادات السلفية فى المحافظات من أجل الوقوف على تجهيزات ساحات صلاة عيد الفطر الخاصة بمشايخ الدعوة.

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ«التحرير»، أنه من المقرر أن تدشن الدعوة عشرات الساحات فى المحافظات، خاصة محافظتى الإسكندرية والبحرية، حيث معقل مشايخ الدعوة السلفية.

مشيرين إلى أن أبرز الساحات السلفية فى الإسكندرية ستكون فى منطقة محرم بك والعامرية وباكوس وسيدى بشر، ومناطق أخرى بالإسكندرية.