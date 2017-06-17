بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائل

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نجحت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، اليوم السبت، في هدم عقار الأزاريطة المائل بالكامل، دون وقوع خسائر في المباني المجاورة، عقب مرور 17 يومًا على وقوع الحادث.

وقال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، إنه تم الانتهاء من أعمال هدم عقار الأزاريطة، بعد يومين من تجاوز مرحلة الخطر في إزالة الطابق الحادي عشر والذي كان يعد أهم وأخطر طابق كونه يمثل نقطة ارتكاز العقار المائل على المبنى المقابل له، مبينًا أنه تم إزالة جميع الأدوار بشكل كامل، ولم يتبق سوى الطابق الأرضي.

وأضاف مرسي، أنه جاري حاليًا رفع الأنقاض، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها غدًا الأحد، تمهيدًا لإعادة فتح وتشغيل المحال المجاورة بمحيط العقار وإزالة الحواجز الحديدية وعودة حركة السير بالشارع بشكل طبيعي.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المرحلة الأخيرة من إزالة العقار المائل، تمت باستخدام ونش عملاق ومعدات ثقيلة بدأت عملها في ساعة مبكرة من صباح السبت، لهدم باقي العقار، عقب تجاوز مرحلة الخطر، لافتًا إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية.

وثمّن سلطان جهود الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية هندسة جامعة الإسكندرية، لما تم إنجازه خلال الأسبوعين الماضيين، منذ انهيار العقار جزئيًا وانحرافه عن مركزه، حتى الانتهاء من إزالته بالكامل، للخروج من الأزمة دون خسائر، كما أشاد بدور أجهزة الأمن وقواتها بالإسكندرية على دورهم في إخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل.

وجدد محافظ الإسكندرية، ندائه للمواطنين بضرورة عدم التعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار تلك الظاهرة التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالي المحافظة وحتى لا يتكرر مثل ما حدث في عقار الأزاريطة مرة أخرى، كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كلًا من يشارك في أعمال البناء المخالف، وتجريم من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.