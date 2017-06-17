بالصور.. حبس 3 أشخاص عرضوا مليون دولار رشوة لتهريب تمثال أثري في الشرقية
بالصور.. حبس 3 أشخاص عرضوا مليون دولار رشوة لتهريب تمثال أثري في الشرقية
12:57 م السبت 17 يونيو 2017
حبس 3 أشخاص عرضوا مليون دولار
الشرقية – فاطمة الديب
قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص بينهم رجل أعمال، 4 أيامًا على ذمة التحقيقات؛ لعرضهم رشوة مالية مليون دولار، على قوات الشرطة؛ للتغاضي عن تحرير محضر بضبط تمثال أثري بحيازتهم.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن القوة المُكلفة بتأمين مفارق الشرطة العسكرية بطريق الصالحية القديمة، برئاسة الرائد أسامة العطار، من ضبط "محمد. ش. م" رجل أعمال، وشقيقه "عبدالمقصود" مُقيمان بمحافظة الدقهلية، ويمتلكان مصانع طوب بمدينة العاشر من رمضان، حال استقلالهم سيارة ملاكي رقم "12763" تويوتا، برفقة السائق الخاص لهما، وبحيازتهم شيكارة بلاسيك.
وحينما طلب الضابط تفتيش السيارة، حاول قائدها الفرار، لكن القوات تمكنت من ضبطه، وبتفتيش السيارة عُثر بداخل الشيكارة على تمثال أثري من البازلت، يرجع تاريخه للعصر الفرعوني، يزن حوالي 40 كيلو جرامًا، طوله 45 سم، وقاعدته تحوي نقوشًا أثرية.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانوا في طريقهم لبيع التمثال لأحد الأشخاص، وعندم تم ضبطهما عرض رجل الأعمال وشقيقه، على رئيس القوات، مبلغ مليون دولار، تكون بحيازتهم خلال ساعة؛ مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة، فيما تبين أن السائق كان حسن النية ولا يعلم ما بداخل السيارة.
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