أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. ختام فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية المحلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ختام فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية المحلية

12:52 م السبت 17 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    4df3ad5a47.jpg

  • عرض 5 صورة

    9af67f44e2.jpg

  • عرض 5 صورة

    1627aaad18.jpg

  • عرض 5 صورة

    96cdd29ddb.jpg

  • عرض 5 صورة

    c24be13c3c.jpg

إعادة الألبوم

مكتبة مدبولي: الشباب اتجه للتاريخ والسياسة.. و

الألبوم التالى

مكتبة مدبولي: الشباب اتجه للتاريخ والسياسة.. و"الثقافة" لا تقدم الدعم

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اختتمام فاعليات ليالي الأسمرات الرمضانية، أعمالها أمس، بحي الأسمرات والتي استمرت لمدة ١٠ أيام وسط حضور وتفاعل من أهالي الحي.

حضر حفل الختام، هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وأحمد مجاهد، مستشار الوزير للشئون الثقافية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

واستقبلت الوزير، خلال حفل ختام الفاعليات، إحدى فرق الفنون الشعبية بالطبل والمزمار البلدي. من ناحية أخرى قدم أهالي الأسمرات الشكر إلى الشريف على تلك الفاعليات وإدخال البسمة والفرحة عليهم خلال شهر رمضان، بحسب بيان الوزارة.

وتضمن حفل الختام مسابقات عن الإعلام والشخصيات المشهورة في كل المحافظات، وكرم الوزير بعدها الفائزين من الأطفال والفتيات ومنحهم جوائز قيمة داعمًا للثقافة على مستوى الفرد والارتقاء بها.

وشهد الحفل الختامي، تفاعل من الأهالي مع الفقرات المقدمة خلال الحفل والتي تضمنت مجموعة من الفقرات الشعرية وعروض من مجموعة من الفرق التي تقدم الفنون الشعبية والأغاني الفلكلورية والتراثية.

ودعا الشريف أهالي حي الاسمرات، إلى الاستماع إلى الموسيقي ونشر الثقافة والفن، والبحث في كافة الآداب لرفع مستوى الثقافة لديهم والارتقاء بالمجتمع.

وطالب الوزير الشعب المصري، بمختلف طوائفه بأن يطلع على التراث المصري القديم لأنه أساس كل شيء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم- علي الهلباوي في دار الأوبرا.. ومسرحية

    اليوم- علي الهلباوي في دار الأوبرا.. ومسرحية "عن العشاق" بالأمير طاز

    أخبار
  • الحكومة تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة​

    تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة​

    أخبار
  • وزير التنمية المحلية: الانتهاء من بناء قاعدة معلومات محدثة خلال 3 أسابيع

    وزير التنمية المحلية: الانتهاء من بناء قاعدة معلومات محدثة خلال 3

    أخبار
  • تأكيدًا لانفراد مصراوي..

    تأكيدًا لانفراد مصراوي.. "التنمية المحلية" و"البيئة" تدرسان إنشاء

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السعودية والإمارات والبحرين: اتخذنا كافة الإجراءات لمراعاة الجوانب الإنسانية في قطر

    والإمارات والبحرين: اتخذنا كافة الإجراءات لمراعاة الجوانبأخبار

  • لماذا يوضع

    لماذا يوضع "اللابتوب" في سلة منفصلة خلال التفتيش بالمطارات؟هو وهي

  • مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبي

    مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبيرياضة

  • مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكة

    مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكةأخبار

  • لأول مرة..

    لأول مرة.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في إسرائيلأخبار

  • رد فعل غريب لـ منى شداد عقب ظهور سحلية

    رد فعل غريب لـ منى شداد عقب ظهور سحلية "رامز تحت الأرض" - فيديوفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

فيديو وصور| وزير الصناعة يسلم عقود تخصيص 72 قطعة أرض بالمجان في المنيا

فيديو وصور| وزير الصناعة يسلم عقود تخصيص 72 قطعة أرض بالمجان في المنيا

القوى العاملة: تجديد 685 عقد عمل لأساتذة مصريين في 7 جامعات بالسعودية

القوى العاملة: تجديد 685 عقد عمل لأساتذة مصريين في 7 جامعات بالسعودية

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم