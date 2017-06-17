بالصور.. ختام فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية المحلية

مكتبة مدبولي: الشباب اتجه للتاريخ والسياسة.. و"الثقافة" لا تقدم الدعم

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اختتمام فاعليات ليالي الأسمرات الرمضانية، أعمالها أمس، بحي الأسمرات والتي استمرت لمدة ١٠ أيام وسط حضور وتفاعل من أهالي الحي.

حضر حفل الختام، هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وأحمد مجاهد، مستشار الوزير للشئون الثقافية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

واستقبلت الوزير، خلال حفل ختام الفاعليات، إحدى فرق الفنون الشعبية بالطبل والمزمار البلدي. من ناحية أخرى قدم أهالي الأسمرات الشكر إلى الشريف على تلك الفاعليات وإدخال البسمة والفرحة عليهم خلال شهر رمضان، بحسب بيان الوزارة.

وتضمن حفل الختام مسابقات عن الإعلام والشخصيات المشهورة في كل المحافظات، وكرم الوزير بعدها الفائزين من الأطفال والفتيات ومنحهم جوائز قيمة داعمًا للثقافة على مستوى الفرد والارتقاء بها.

وشهد الحفل الختامي، تفاعل من الأهالي مع الفقرات المقدمة خلال الحفل والتي تضمنت مجموعة من الفقرات الشعرية وعروض من مجموعة من الفرق التي تقدم الفنون الشعبية والأغاني الفلكلورية والتراثية.

ودعا الشريف أهالي حي الاسمرات، إلى الاستماع إلى الموسيقي ونشر الثقافة والفن، والبحث في كافة الآداب لرفع مستوى الثقافة لديهم والارتقاء بالمجتمع.

وطالب الوزير الشعب المصري، بمختلف طوائفه بأن يطلع على التراث المصري القديم لأنه أساس كل شيء.