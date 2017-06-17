قبل ضربة البداية.. 10 أشياء تستحق المتابعة في كأس القارات

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تنطلق منافسات كأس القارت اليوم من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين البلد المضيف روسيا ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، كبروفة تحضرية لاستعدادات روسيا لتنظيم روسيا للمونديال العام المقبل.

ويشارك في البطولة أبطال القارات الست وهم الكاميرون بطلة إفريقيا وأستراليا بطلة أسيا والبرتغال بطلة أوروبا وتشيلي بطلة أمريكا الجنوبية والمكسيك بطلة الكونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا إلى جانب بطلة العالم ألمانيا والبلد المضيف روسيا.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبرز 10 أشياء تستحق المتابعة في نسخة هذا العام في السطور التالية كالأتي:

1- الجيل القادم لألمانيا

فضل مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عدم استدعاء نجوم المنتخب للمشاركة في البطولة من أجل إراحتهم للعام المقبل للدفاع عن لقب المونديال، مانحًا الفرصة لمجموعة من المواهب الشابة والتي ستقود المنتخب في المستقبل.

وستسلط الأضواء على جناح باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر ولاعب باير ليفركوزن جوليان براندت ولاعب هوفنهايم نيكلاس سولي ولاعب لايبزيج تيمو فيرنر الذي سجل 20 هدفًا في الموسم الماضي في البوندسليجا.

2- بيرناردو سيلفا

تعاقد مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي مع صانع ألعاب موناكو بيرناردو سيلفا مقابل 43,5 مليون إسترليني، وستكون الأنظار مسلطة عليه لمعرفة ماذا سيقدم اللاعب البرتغالي الجديد في ملعب الاتحاد.

ولم يتواجد سيلفا في قائمة المنتخب البرتغالي المتوج بلقب اليورو الأخير، ولكن وفي عمر الـ20 يعد من أبرز المواهب البارزة في القارة الأوروبية.

3- كريستيانو رونالدو

دائما ما يجذب أفضل لاعب في العالم الأنظار إليه في أي مكان يتوجه إليه، فدائمًا ما تتواجد الأهداف والبطولات معه وخاصة أنه يرغب في تقديم مستوى مميز في البطولة لتعزيز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته.

4- تشيلي

نجحت تشيلي في الفوز بأخر نسختين في كوبا أمريكا وتضم في الوقت الحالي كوكبة من أفضل اللاعبين في العالم من أليكسيس سانشيز وأرتور فيدال، حيث يرشح الكثيرون تشيلي للوصول إلى المباراة النهائية على أقل تقدير.

5- البلد المضيف

سيكون السؤال المطروح بقوة في كأس القارات، هل تمتلك روسيا منتخبًا جيدًا بما يكفي للمنافسة في كأس العالم الذي ستحتضنه على أرضها العام المقبل؟

وودعت روسيا اليورو الأخيرة من دور المجموعات، وعلى الرغم من تأكيد مدرب المنتخب ستانيسلاف تشيرشيسوف على تطور مستوى الفريق بشكل كبير في العام الأخير، إلا أن روسيا تمكنت من الفوز في 3 مباريات فقط من أخر 15 مباراة.

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وستعول روسيا على كل من ألكساندر جولوفين وأليكسي ميرانتشوك لاعبي الوسط البالغان من العمر 21 عامًا واللذان ينتظرهما مستقبل براق، كما ستعول روسيا كثيرًا على هداف الدوري الروسي فيدور سمولوف.

6- فلاديمير بوتين

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توقع الجماهير أن يقدم منتخب بلادها مستوى مميزة في البطولة وطالب لاعبي المنتخب بالقتال في الملعب، وسيكون من المثير متابعة كيفية تحمل اللاعبين لذلك الضغط على أرض الميدان.

7- أستراليا

لم يخسر المنتخب الأسترالي في 8 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأكد مدرب الفريق إنج بوستيكو جلو على رغبة أستراليا في التتويج بلقب البطولة، وستعول أستراليا على عنصر الخبرة كثيرًا والمتمثل في مهاجم المنتخب تيم كاهيل البالغ من العمر 37 عامًا.

8- الملاعب

تحتضن 4 ملاعب منافسات بطولة كأس القارات وهي موسكو وسان بطرسبرج وسوشي وكازان وهي الملاعب التي ستستضيف منافسات المونديال أيضًا الموسم المقبل.

وستسلط الأنظار على ملعب زينت أرينا الجديد الأغلى في العالم والذي وصلت تكلفة إنشاءه إلى مليار إسترليني، والذي بدأ العمل فيه منذ 10 أعوام وتبلغ سعته 68 ألف متفرج وسيحتضن المباراة النهائية للبطولة.

9- الجماهير الروسية

تشتهر الجماهير الروسية بظاهرة التعصب المتفشية في جماعات الهولياجانز، والتي ظهرت في مباراة روسيا وإنجلترا في اليورو الأخيرة من خلال أعمال الشغب التي قامت بها في مدينة مارسيليا.

وبعد تلك المباراة، حُرم قرابة الـ200 مشجع روسي من حضور المباريات، وستكلف الحكومة الروسية قوات خاصة لمراقبة سلوك الجماهير الروسية منعًا لحدوث أي أعمال شغب أثناء البطولة.

10- خافيير هيرنانديز

تضع الجماهير المكسيكية أمالًا عريضة على خافيير هيرنانديز لقيادة الفريق للتويج باللقب الغائب عن خزائن المكسيك منذ فوزها بالبطولة التي احتضنتها عام 1999، ويحتاح هيرناديز لتسجيل 3 أهداف فقط ليبلغ إجمالي أهدافه الدولية 50 هدفًا.