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«صدفة» تجمع الأهلي بـ«صن داونز» في المغرب

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«صدفة» تجمع الأهلي بـ«صن داونز» في المغرب «صدفة» تجمع الأهلي بـ«صن داونز» في المغرب

التحرير

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التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفريق صن داونز الجنوب إفريقي، في مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، خلال توجه بعثة الفريق إلى المغرب استعدادًا لمقابلة الوداد المغربي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الجنوب إفريقيا يقضي بعض الوقت ترانزيت بمطار القاهرة خلال رحلته المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي بنفس الجولة من البطولة.

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وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصافحة فريق صن داونز، كما دار حوار بين الثنائي عمرو جمال والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا الفريق، مع لاعبي صن داونز.
 

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التحرير

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