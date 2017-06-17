مؤمن زكريا: الفوز على سموحة دفعة معنوية أمام الوداد

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قال مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة 31 من الدوري أمس الجمعة، سيكون له أثرًا معنويًا إيجابيًا على لاعبي الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي.

وأضاف زكريا أن الفريق سافر إلى المغرب بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، وحسم الصعود إلى دور الثمانية من البطولة، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك الكثير من الدوافع لتحقيق الفوز في المغرب.

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ويستعد الاهلي لمواجهة الوداد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.