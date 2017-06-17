أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مؤمن زكريا: الفوز على سموحة دفعة معنوية أمام الوداد

Google+ Print
مؤمن زكريا: الفوز على سموحة دفعة معنوية أمام الوداد مؤمن زكريا: الفوز على سموحة دفعة معنوية أمام الوداد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة 31 من الدوري أمس الجمعة، سيكون له أثرًا معنويًا إيجابيًا على لاعبي الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي.

وأضاف زكريا أن الفريق سافر إلى المغرب بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، وحسم الصعود إلى دور الثمانية من البطولة، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك الكثير من الدوافع لتحقيق الفوز في المغرب.

شاهد أيضا

ويستعد الاهلي لمواجهة الوداد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية