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«سعد» و«الشناوي» يلحقان ببعثة الأهلي في المغرب بعد تأخرهما

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«سعد» و«الشناوي» يلحقان ببعثة الأهلي في المغرب بعد تأخرهما «سعد» و«الشناوي» يلحقان ببعثة الأهلي في المغرب بعد تأخرهما

التحرير

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يلحقالثنائي سعد الدين سمير ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببعثة الفريق في المغرب، في السابعة مساء اليوم السبت أو صباح غدًا الأحد، بعد تعذر سفرهما مع البعثة صباح اليوم، لتأخر الحصول على تصريح التجنيد.

ومن المقرر أن يسافر سعد والشناوي مع الكابتن سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، الذي يبذل جهودًا كبيرة من أجل استخراج تصاريح السفر من التجنيد الخاصة بالثنائي.

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وكانت بعثة الأهلي غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم السبت متجهة إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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