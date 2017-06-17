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الكشف عن سر الـ200 ألف دولار الإضافية في صفقة «أزارو»

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الكشف عن سر الـ200 ألف دولار الإضافية في صفقة «أزارو» الكشف عن سر الـ200 ألف دولار الإضافية في صفقة «أزارو»

التحرير

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن سر الـ 200 ألف دولار الإضافية التي دفعها النادي في صفقة وليد أزارو، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي، ليبلغ إجمالي الأموال التي ستدفعها القلعة الحمراء مليون و400 ألف دولار، بدلًا من مليون و200 ألف دولار فقط.

التفاصيل تكمن في أن أول عرض تقدم به الأهلي بلغ 700 ألف دولار، فرد عليه النادي المغربي بإبلاغه بأنه يريد مليون ونصف المليون دولار، وظلت المفاوضات دائرة بين الطرفين حتي تم الاتفاق علي بيع اللاعب بمليون و200 ألف دولار، وطلب الدفاع المغربي تفعيل الاتفاق وتوقيع العقود وتحويل الأموال.

ومن جانبه طلب حسام البدري المدير الفني للأهلي، بشكل مفاجئ الانتظار وعدم إتمام الصفقة إلا بعد أن يشاهد اللاعب في مباراة المغرب وهولندا التي شارك فيها أزارو وأحرز فيها هدفًا، وبعد اقتناعه التام طالب بإنهاء كل شئ.

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وعند العودة إلى مسئولي الدفاع الحسني الجديدي، فوجئ مسئولو الأهلي أن النادي يطالب بالعودة إلى مبلغ المليون ونصف مرة أخري، لأن اللاعب جاءته عروض جديدة، كما أن الأهلي لم يفعل الاتفاق بشكل مباشر.

وبعد مفاوضات جديدة وافق الدفاع الحسني الجديدي على زيادة قدرها 200 ألف دولار ليكون إجمالي الصفقة مليون و400 ألف دولار.

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التحرير

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