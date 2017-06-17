عمرو جمال: سعيد بمشاركتي أمام سموحة.. ومباراة الوداد ستكون صعبة

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أكد عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بالمشاركة كأساسي في مباراة سموحة بالجولة 31 من مسابقة الدوري التي أقيمت أمس الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشارك في 90 دقيقة منذ فترة طويلة.

وقال جمال إنه كان يتمنى تسجيل الأهداف في مواجهة سموحة، خصوصًا وأن التسجيل بعد فترة من الغياب سيمنحه ثقة كبيرة، لكنه أكد على سعادته بالمشاركة في صناعة الأهداف لزملائه بالفريق.

وعن مباراة الوداد المغربي بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أوضح جمال أن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، حيث تعد المباراة هى الفرصة الأخيرة للفريق المغربي من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية.

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وأكد لاعب الأهلي على ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب والعودة بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل حسم صعود الفريق لدور الثمانية مبكرًا.

وتمنى جمال أنه يحالفه التوفيق في الفترة المقبلة ويعود لتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على الفوز في المباريات المقبلة ومواصلة المشوار بنجاح نحو التتويج بلقب بطولة إفريقيا.