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بالصور.. ورشة عمل لتدريب سيدات أسوان على صناعة الحلي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ورشة عمل لتدريب سيدات أسوان على صناعة الحلي

12:50 م السبت 17 يونيو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بأسوان، بالشراكة مع مؤسسة "مهنة ومستقبل" الورشة الثانية لمبادرة "تراثنا.. مكسبنا" لتنمية قدرات الفتيات والسيدات على تشكيل النحاس والحرف التراثية لسيدات وفتيات أسوان.

وقال عبدالله أبو الحمد، رئيس مؤسسة دعم الإعلام المحلي بأسوان، إن الورشة تهدف لتدريب وتأهيل 15 سيدة وفتاة على صناعة الحلي من سلك النحاس على مدار أسبوع تدريبي، وهي مرحلة أولى للتدريب، يليها مرحلة تشكيل وصناعة الحلي من ألواح النحاس، وهو نشاط غير منتشر بأسوان للمساهمة في تمكين المرأة الأسوانية اقتصاديًا.

وأضاف احمد بشير رئيس مؤسسة مهنة ومستقبل اننا بصدد الإعداد لعدد كبير من ا لدورات التدريبية في الصعيد لتطوير مهارات الشباب والفتيات عبر التدريب التقني والحرفي الذي يلبي متطلبات السوق وتطوير الكفاءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة علي أفكار ابتكاريه.

وأشار بشير إلى أن المؤسسة دربت 200 شاب من محافظة الغربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في معهد التدريب ومؤسسة " الخير" لخبرتها السابقة في التدريب المهني، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والمؤسسة في شهر نوفمبر 2016 ويضمن تدريب وتأهيل 400 شاب في محافظتي الغربية والفيوم على مهارات الفندقة والتدريبات الحرفية.

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