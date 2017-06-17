أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. السيطرة على حريق في منزل سوهاج دون إصابات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. السيطرة على حريق في منزل سوهاج دون إصابات

12:46 م السبت 17 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    cab1cc1fb3.jpg

  • عرض 5 صورة

    e4ca76b339.jpg

  • عرض 5 صورة

    2ed54fe30d.jpg

  • عرض 5 صورة

    2017_6_17_12_46_40_100.jpg

  • عرض 5 صورة

    513b451077.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ورشة عمل لتدريب سيدات أسوان على صناعة الحلي

الألبوم التالى

بالصور.. ورشة عمل لتدريب سيدات أسوان على صناعة الحلي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حريقًا هائلًا نشب في منزل ريفي بنجع آل عميرة بناحية قرية الشيخ امبادر البلابيش قبلي، دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، قبل امتداده لمنازل آخرى مجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بالحريق.

وتبين نشوب النيران بمنزل ريفي مشيد من الطوب الأبيض البلوك، ومسقوف بالبوص والجريد وأفلاق النخيل ملك "أحمد. س، 70 عامًا"، عامل.

نتج عن الحريق نفوق 3 رؤوس غنم وتلف كافة محتويات المنزل.

ورجحت المعاينة الأولية للمكان أن سبب الحريق ماس كهربائي، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة طفلة في حريق منزل بسوهاج

    إصابة طفلة في حريق منزل بسوهاج

    أخبار
  • إصابة سائق ومرافقه في انقلاب مقطورة بسوهاج

    إصابة سائق ومرافقه في انقلاب مقطورة بسوهاج

    أخبار
  • بالصور.. هبوط أرضي بشارع وسط مدينة أسوان

    بالصور.. هبوط أرضي بشارع وسط مدينة أسوان

    أخبار
  • إصابة عامل في حريق منزل بسوهاج

    إصابة عامل في حريق منزل بسوهاج

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وكالة: مصر ترفض تواجد محققين إيطاليين خلال تحقيقات

    وكالة: ترفض تواجد محققين إيطاليين خلال تحقيقات "ريجيني"أخبار

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • موجة غضب مغربية بسبب مسلسل

    موجة غضب مغربية بسبب مسلسل "عادل إمام".. والإبراشي: لابد من الإعتذارفنون

  • الحكومة تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنية

    تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنيةأخبار

  • سكاي نيوز: قطر متورطة بمحاولة اغتيال

    سكاي نيوز: قطر متورطة بمحاولة اغتيال "مبارك" في أديس أباباأخبار

  • مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب

    مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية