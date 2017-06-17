بالصور.. السيطرة على حريق في منزل سوهاج دون إصابات

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حريقًا هائلًا نشب في منزل ريفي بنجع آل عميرة بناحية قرية الشيخ امبادر البلابيش قبلي، دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، قبل امتداده لمنازل آخرى مجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بالحريق.

وتبين نشوب النيران بمنزل ريفي مشيد من الطوب الأبيض البلوك، ومسقوف بالبوص والجريد وأفلاق النخيل ملك "أحمد. س، 70 عامًا"، عامل.

نتج عن الحريق نفوق 3 رؤوس غنم وتلف كافة محتويات المنزل.

ورجحت المعاينة الأولية للمكان أن سبب الحريق ماس كهربائي، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.