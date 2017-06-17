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حبس "خُط الشرقية" 4 أياما على ذمة التحقيق.. هارب من 200 سنة سجن

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مصراوي Masrawy

حبس "خُط الشرقية" 4 أياما على ذمة التحقيق.. هارب من 200 سنة سجن

12:29 م السبت 17 يونيو 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس "محمد سمير" أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة، والملقب بـ"خط الشرقية"، 4 أيامًا على ذمة التحقيقات؛ لهروبه من أحكام قضائية مجموعها 200 سنة سجن.

ووردت معلومات سرية لضباط مباحث المديرية، تفيد بتواجد المتهم الهارب من عدة أحكام قضائية، بأحد المراكز الصحراوية بالمحافظة.

وفور التأكد من صحة المعلومات، قبض على المتهم بعد مطاردة عنيفة بينه وبين القوات، أثناء قيادته سيارة مُحملة بالرمال، وبحيازته سلاح آلي.

وبالفحص، تبين أن المتهم هارب من عدة أحكام بالسجن لمدة 200 سنة، في قضايا "خطف" و"قتل"، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 28 جناية أخرى، منها قتل خفير نظامي سنة 2015.

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