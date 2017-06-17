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"أوقاف المنوفية": تجهيز 353 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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مصراوي Masrawy

"أوقاف المنوفية": تجهيز 353 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

12:29 م السبت 17 يونيو 2017

هشام عبدالباسط محافظ الإقليم

المنوفية - مروة فاضل:

أنهت محافظة المنوفية، استعدادها، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشدد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ الإقليم على تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية خلال أيام العيد مشددًا على تواجد المسؤليين بالشارع للتعامل مع مشاكل المواطنين عن قرب موجها بضرورة إزالة كافة الإشغالات والاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

وأكد عبدالباسط، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بالتنسيق مع المديريات الخدمية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الاحتفالات بعيد الفطر.

وقالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم وضع خطة طوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك تشمل رفع الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتكثيف النوبتجيات والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير أكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة، بالإضافة إلى توفير كافة الأمصال اللازمة خلال أيام العيد.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر بتوفير اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية على نطاق دائرة المحافظة، وتعديل مواعيد عمل المخابز إلى المواعيد التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان، فضلاً عن تنظيم حملات دورية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز لمنع حدوث أية أزمات.

كما أعلن الدكتور مجدي أبوالليل مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اتخاذ المديرية كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر من خلال تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بمراكز المحافظة، وتخصيص أرقام تليفونات لاستقبال الشكاوى خلال أيام العيد والعمل على حلها فورًا كالتالي: شبين الكوم ( 2174932 )، بركة السبع ( 3791014 )، الشهداء ( 2994742 )، الباجو ( 2750069 )، منوف ( 3661782 )، أشمون ( 3442184 )، قويسنا ( 2573122 )، السادات ( 2692915 ).

ومن ناحيته، أشار الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى الانتهاء من تجهيز 353 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة لتركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أي مفرقعات لتأمين تلك الساحات والمصلين بشكل كامل.

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