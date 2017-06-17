68 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي في الموازنة الجديدة.. و105 مليارات للصحة
68 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي في الموازنة الجديدة.. و105 مليارات للصحة
12:35 م السبت 17 يونيو 2017
مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
أعلن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التزام الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، بكافة الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي يُعرض على جلسات الأسبوع الجاري، أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعي 141 مليار و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخصصت للتعليم العالي 68 مليار و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي.
وأشار الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت، إلى أن تقرير اللجنة كشف أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التي استندت إليها.
يشار إلى أن مواد دستور 2014 أرقام 18 و19 و211 و23؛ تضمنت تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي، تبلغ 3%و 4% و 2% و1% على الترتيب، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
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