أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

68 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي في الموازنة الجديدة.. و105 مليارات للصحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

68 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي في الموازنة الجديدة.. و105 مليارات للصحة

12:35 م السبت 17 يونيو 2017

68 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي في الموازنة الجديدة.. و105 مليارات للصحة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أعلن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التزام في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، بكافة الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي يُعرض على جلسات الأسبوع الجاري، أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعي 141 مليار و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخصصت للتعليم العالي 68 مليار و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي.

وأشار الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت، إلى أن تقرير اللجنة كشف أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التي استندت إليها.

يشار إلى أن مواد دستور 2014 أرقام 18 و19 و211 و23؛ تضمنت تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي، تبلغ 3%و 4% و 2% و1% على الترتيب، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنويه: النائب إبراهيم حمودة وسعد الجمال لم يوافقا على اتفاقية

    تنويه: النائب إبراهيم حمودة وسعد الجمال لم يوافقا على اتفاقية "تيران

    أخبار

  • "دعم ": مضيق تيران ممر دولى والاتفاقية الأخيرة لا تخلق له وضعا

    أخبار
  • ننشر تقرير

    ننشر تقرير "خطة البرلمان" بشأن الموازنة العامة للدولة "2017 - 2018"

    أخبار
  • رئيس

    رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبي

    مصدر: ساعات تفصل صلاح عن ليفربول.. واللاعب يستعد للكشف الطبيرياضة

  • الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئ

    الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئرياضة

  • أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرة

    السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرةسيارات

  • ننشر تقرير البرلمان بشأن

    ننشر تقرير البرلمان بشأن "علاوة الغلاء" لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةأخبار

  • الصحة تُحذر من تناول عقار

    الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام