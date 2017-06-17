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إيطاليا تحظر وضع الإستاكوزا في الثلج.. والسبب

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مصراوي Masrawy

إيطاليا تحظر وضع الإستاكوزا في الثلج.. والسبب

11:21 ص السبت 17 يونيو 2017

إيطاليا تحظر وضع الإستاكوزا في الثلج.. والسبب

إيطاليا تحظر وضع الإستاكوزا في الثلج.. والسبب


كتب - هشام عواض:

أصدرت أعلى محكمة في إيطاليا يوم أمس الجمعة، قرارًا بمنع المطاعم من وضع الإستاكوزا في الثلج.

وأوضحت المحكمة أن ذلك يسبب للإستاكوزا معاناة غير مبررة قبل الطهي، بحسب "رويترز".

وقبل قضاة المحكمة شكوى من جماعة لحقوق الحيوان ضد مالك مطعم قرب مدينة فلورنسا يحفظ الإستاكوزا وغيره من القشريات حية في الثلج وفرضت عليه غرامة قدرها ألفي يورو وثلاثة آلاف أخرى مصاريف قضائية.

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة أدنى بأن طهي الإستاكوزا حية في أغلب الأحيان لا يعني أنه يمكن إساءة معاملته قبل الطهي.

وكتب القضاة يقولون في الحكم "رغم أن طريقة الطهي يمكن اعتبارها قانونية بالإقرار بأنها شائعة الاستخدام فإنه لا يمكن بأي حال تبرير المعاناة الناجمة عن احتجازه (في الثلج) وهو ينتظر طهيه.

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