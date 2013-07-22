علاج تآكل الأنسجة الغضروفية لكبارالسن

مع التقدم بالعمر يعانى كبار السن من تآكل بالغضروف أو الأنسجة الغضروفية الموجودة بين فقرات العظام، مما يسبب فى وجود آلام كبيرة بالإضافة إلى صعوبة بالمشى أو الحركة أو التواجد فى مكان واحد.

يؤكد الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد، إن الإحساس بالآلام وأوجاع وسماع طقطقة فى مفاصل كبار السن (من تخطى الـــ55عاما على لاقل ) لهو امر طبيعى ومتوقع ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

وأضاف أن هذا الآلام الغضروفية تحدث نتيجة حدوث شد فى عضلات الجسم بسبب السن وهو أمر طبيعى ولا داعى للخوف او القلق ويمكن علاج هذا بأنواع مختلفة من الأدوية وبأسعار قليلة ولا تحتاج إلى أى علاجات أو انتقال إلى مستشفيات مثلما يحدث فى حالات المستعصية.

وينصح ضياء بأهمية استخدام أحد الأدوية الباسطة للعضلات مع استخدام مضادات للالتهاب وفى الحالات الصعبة يمكن اجراء إشاعات على الفقرات العنقية فقط لتاكد من سلامة الجسم.

وقال ضياء إن هناك عده اسباب قد تتسبب فى وجود شد العضل وخاصة لدى كبار السن ومن هذه العادات هى قله حركة المسنوالتى تحدث تيبس العضلات بالاضافة الى انحناء العمود الفقرى نتيجة كبر السن.

ينصح باتباع حمية غذائية لضبط وزن المس لتخفيف العبء ع مفاصل الأرجل لى وجه الخصوص بالإضافة إلى ضرورة ممارسة رياضة المشى يوميا أمر جيد لتليين المفاصل.

>