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منها «دارت» و«رام».. أسعار أشهر سيارات «دودج» المستعملة

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التحرير

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق، نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يقدم "التحرير لايف"، قائمة أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "دودج" الأمريكية بفئاتها المختلفة في السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

دودج دارت

ربما يصفها البعض بأنها واحدة من أشهر إصدارات "S" داخل السوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من عام 2012 وحتى 2014 بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 800 ألف جنيه.
دودج داكوتا

واحدة من أشهر سيارات الشركة الأمريكية في بشكل عام، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من عام 2005 وحتى 2010 بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 600 جنيه.

دودج تشارجر

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تحظى باهتمام واسع من جانب "دودج"، لا سيما أنها تخضع بشكل منتظم لعمليات تطوير دائمة على مستوى الأسواق العالمية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2010 وحتى 2013 في سوق السيارات بأسعار تبدأ من 350 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 700 ألف جنيه.

دودج دورانجو

تعد واحدة من أشهر السيارات في السوق المصرية للشركة الأمريكية، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من 2001 وحتى عام 2013 بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى مليون و300 ألف جنيه.

دودج رام

يمكن وصفها بأنها صاحبة ثورة إحياء "دودج" مجددًا في سوق السيارات المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من عام 2008 وحتى 2012 بأسعار تبدأ من 470 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى مليون جنيه.

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التحرير

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