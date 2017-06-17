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مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

12:26 م السبت 17 يونيو 2017

مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بالطريق الصحراوي عند الكيلو 95، اتجاه الإسكندرية "طريق الخدمات"، دائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "س ع ف 5798 " نقل محملة بعمالة زراعية، قيادة أمير "عابد العبد سليمان، 28 عامًا"، سائق، ومقيم عزبة شبل التابعة لمركز كفر الدوار، بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة "عبدالعزيز عبدالسلام عبدالعزيز، 26 عامًا" وإصابة قائد السيارة، و4 آخرين وجميعهم من مستقليها ويقيمون قرية دفشو، التابعة لمركز كفرالدوار، بجروح وكدمات وسحجات.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم.

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