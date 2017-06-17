كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس زيكا إلى 21
كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس زيكا إلى 21
12:13 م السبت 17 يونيو 2017
سول -(د ب أ):
أكدت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم العثور على حالة أخرى لفيروس زيكا، لدى امرأة كانت قد سافرت إلى تايلاند، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وبذلك يرتفع العدد الرسمي للمرضى المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 21 .
كانت إحدى هيئات الصحة المحلية أكدت إصابة المرأة /31 عاما/، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بالفيروس، الذي ينقله البعوض، في إقليم ساوث جيولا أمس الأول الخميس، بعد أن ظهرت عليها الحمى وأعراض أخرى، طبقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
والفيروس، الذي تم اكتشافه في أفريقيا ليس خطيرا، لكن ربما يسبب عيوبا خلقية في الأطفال حديثي الولادة، مثل رؤوس صغيرة بشكل غير طبيعي.
وتردد أن المرأة عادت إلى كوريا الجنوبية في العاشر من يونيو، بعد زيارة الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. وذكرت أنها بدأت تظهر عليها الأعراض في اليوم التالي.
تأتي حالة الإصابة الجديدة، بعد حوالي أسبوعين من إبلاغ سلطات الصحة عن إصابة مؤكدة لامرأة /33 عاما/ بفيروس زيكا في الثاني من يونيو. وكانت في زيارة إلى جزر المالديف.
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