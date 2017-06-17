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5 أشخاص يلقنون عاطلا "علقة ساخنة" بسبب اتهامه بالسرقة في الطالبية

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مصراوي Masrawy

5 أشخاص يلقنون عاطلا "علقة ساخنة" بسبب اتهامه بالسرقة في الطالبية

12:11 م السبت 17 يونيو 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

احتجز 5 أشخاص عاطلا داخل مخزن بمنطقة الطالبية، ولقنوه "علقة ساخنة"؛ لاتهامه بسرقة كمية من الخردة من مخزن ثلاجات بمنطقة الكنيسة.

البداية كانت مع تلقي العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من مستشفى ام المصريين بوصول شخص مجهول الهوية مصابا بارتجاج في المخ وسحجات بالوجه وكدمات حول العين وفي حالة غيبوبة.

وكشفت تحريات النقيب أحمد صبري، معاون مباحث الطالبية، أن المصاب يدعى محمد صلاح 33 عاما، عاطل مقيم بمنطقة الكنيسة، وأنه قام بسرقة عربة كارو من داخل مخزن خردة وفر هاربا، لكن فوجئ حارس مخزن مولدات كهربائية بعودته بالعربة محملة بخردة، فتعدى عليه مالك المخزن و4 آخرين بالضرب، واحتجزوه داخل مخزن.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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