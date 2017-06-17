أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يستقبل "ميركل" قبل الانتخابات التشريعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يستقبل "ميركل" قبل الانتخابات التشريعية

12:08 م السبت 17 يونيو 2017

بابا الفاتيكان وميركل

روما- (د ب أ):

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس،اليوم السبت، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما.

ورحب البابا بحفاوة بالمستشارة الألمانية، وقالت له ميركل خلال جلوسها معه: "شكرا على تمكني من الوجود هنا مجددا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميركل للفاتيكان.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول قمة مجموعة العشرين، التي تقودها ميركل في هامبورج في السابع من يوليو المقبل، بالإضافة إلى موضوعات حماية المناخ وتحرير التجارة ومكافحة الفقر التي بات تحقيق تقدم فيها أمر غير مؤكد بسبب السياسة الانعزالية للرئيس الأمريكي دونالد .

وتتوقع ميركل، المنتمية إلى الطائفة البروتستانتية، الحصول على دعم من بابا الفاتيكان، حيث يتوافق كلاهما على نحو وثيق في مواقفهما تجاه كثير من القضايا.

وبعد الاجتماع مع البابا، تلتقي ميركل وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين الذي يتولى منصب رئيس الوزراء بالفاتيكان.

وتخوض ميركل الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر المقبل. ويكسر بابا الفاتيكان باستقباله ميركل حاليا تقليدا في الفاتيكان يمنع استقبال ساسة بارزين خلال حملاتهم الانتخابية بغرض الحفاظ على حيادية الفاتيكان في هذه الحالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تنتقد خطط أمريكية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

    ميركل تنتقد خطط أمريكية لتوسيع العقوبات ضد روسيا

    أخبار
  • ميركل تؤكد على التزامات

    ميركل تؤكد على التزامات "الناتو" على الرغم من سياسة الانغلاق من جانب

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • ميركل تطالب بمزيد من الاستثمارات في إفريقيا

    ميركل تطالب بمزيد من الاستثمارات في إفريقيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر تقرير البرلمان بشأن

    ننشر تقرير البرلمان بشأن "علاوة الغلاء" لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةأخبار

  • وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن

    وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعةأخبار

  • بالصور صدمة كبير لمعجبات ظافرعابدين في حلقة اليوم من

    بالصور صدمة كبير لمعجبات ظافرعابدين في حلقة اليوم من "حلاوة الدنيا"فنون

  • الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئ

    الكشف عن 5 أسباب لرحيل رونالدو.. وموعد اتخاذ قراره المفاجئرياضة

  • أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرة

    السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرةسيارات

  • مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب

    مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

المفوض الأوروبي للاقتصاد يطالب ميركل بالتصدي لترامب في قمة العشرين

المفوض الأوروبي للاقتصاد يطالب ميركل بالتصدي لترامب في قمة العشرين

الأخبار - ترامب يلغي الإتفاقيات التى أبرمتها إدارة ترامب مع كوبا

الأخبار - ترامب يلغي الإتفاقيات التى أبرمتها إدارة ترامب مع كوبا

منها «دارت» و«رام».. أسعار أشهر سيارات «دودج» المستعملة

منها «دارت» و«رام».. أسعار أشهر سيارات «دودج» المستعملة