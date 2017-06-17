تحذير صيني باللون الأحمر.. الحرارة في "جبل هويان" تصل٧٠ درجة مئوية

بكين- (أ ش أ)

أصدر مركز الأرصاد الجوية بمدينة توربان الصينية أقصى مستوى من التحذير -تحذير باللون الأحمر- للطقس الحار وسط اجتياح موجة شديدة الحرارة علي منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور بشمال غرب الصين حيث وصلت درجة الحرارة فى جبل هويان المعروف بإسم "جبل النار" بالمدينة إلى 70 درجة مئوية.

وتنبأ خبراء الارصاد بأن تتجاوز درجات الحرارة فى اجزاء كثيرة من شينجيانغ 45 درجة مئوية بدءا من أمس الجمعة.

وتعد مدينة توربان بشينجيانغ هى أكثر الأماكن حرارة في الصيف بالصين وبالرغم من هذا فإن السياح يحبون زيارتها لما تتمتع به من مناظر سياحية وتاريخية.

ويقول تقرير لشبكة الشعب الصينية الاخبارية ان توربان التى تقع شرقي اوروموتشي عاصمة منطقة شينجيانغ يوجد بها أطلال مدينة قاوتشانغ الكبيرة القديمة وأطلال مدينة جياوخه القديمة التى تعتبر أكمل مدينة قديمة محمية في العالم، بالاضافة الى برج سوقونغ – أقدم برج محمي ذي طراز اسلامي في منطقة شينجيانغ وبحيرة أدينغ – ثاني اكثر البحيرات انخفاضا فى العالم بعد بحر الموت، كما انها تحتضن جبل هويان الأجرد الذى يشغل مساحة 200 كيلومتر مربع وكذا وادي العنب الملقب بالدنيا المنعشة والذي يوجد به منطقة وفيرة المياه مما يساعد علي زراعة انواع مشهورة من العنب والبطيخ وبعض الفواكه الاخرى، ومما يجعل المكان يبدو كالواحة فى شينجيانغ التى تعد منطقة تشح فيها المياه.

ووفقا للتقرير فإنه كلما يحل الصيف وتتوسط الشمس كبد السماء تحيط السحب والضباب بقمة جبل هويان لتحول أشعة الشمس الحارقة لونها الى اللون الاحمر النارى ومن هنا اطلق علي الجبل لقب "جبل النار".

ويرتفع معدل الحرارة في جبل هويان حوالي عشر درجات مئوية عن معدل درجة حرارة المدينة ويقال انه اذا دفنت بيضة دجاج في الرمال فى سفح الجبل، فإنها ستصبح ناضجة تماما بعد ساعتين.