بالصور.. تسليم عقود 31 قطعة أرض بالمجان للمستثمرين في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، تسليم خطابات تخصيص لـ 31 قطعة أرض بالمجان، أنهى المستثمرين إجراءتها لإقامة مصانع عليها، ضمن 72 خطاب تخصيص.

وأضاف قابيل، أنه سيتم تسليم باقي خطابات تخصيص الأراضي المتبقية عقب إنهاء المستثمرين لإجراءتها، مشيًرا إلى أنه سيتم سحب الأراضي من المستثمرين في غضون 3 سنوات، إن لن يبدأ العمل بها واستثمارها.

وسلم قابيل خطابات تخصيص، لـ31 قطعة أرض بالمجان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمقر ديوان عام محافظة المنيا؛ عقب إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي بالمجان تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 158 لسنة 2016 والتي توصي بتخصيص أراضي المنطقة الصناعية بالصعيد بالمجان لدفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة، لمحافظة المنيا صباح اليوم السبت، وكان في استقباله عصام البديوي محافظ المنيا.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية، ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية.

رافق الوزير خلال زيارته المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز مشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر.

