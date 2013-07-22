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بعد حرق منزله خالد سامي يرفض التعليق على تهديدات أنصار العريفي

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بعد حرق منزله خالد سامي يرفض التعليق على تهديدات أنصار العريفي بعد حرق منزله خالد سامي يرفض التعليق على تهديدات أنصار العريفي

رفض الفنان خالد سامي، الذي يقضي إجازة رمضانيّة هذه الأيام في جدة، بعيداً عن العاصمة الرياض، التعليق على كلّ ما تم تداوله مؤخراً من شائعات حول تعرضه للتهديد بالقتل أو حرق منزله وغيرها من الشائعات التي انتشرت إثر تقليد خالد شخصيّة الداعية الدكتور محمد العريفي، ضمن إحدى حلقات الجزء الثاني من المسلسل الكوميديّ "واي فاي" الذي يُعرض على شاشة mbc خلال شهر رمضان الحالي.
وكان خالد قد تعرّض لهجوم كبير من أنصار العريفي، بعد تقليده الشيخ في مشهد كوميديّ، في "واي فاي 2"، تحت عنوان "الشيخ المزيون"، تناول استقبال اتصالات المشاهدين والردّ عليها؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ومنتديات الإنترنت، ووصلت الأمور إلى حدّ التهديد بالقتل وفبركة صور لمنزل محترق، قيل إنّه للفنان السعودي. وربّما زاد الأمر اشتعالاً انتقاد العريفي منذ فترة لقناة mbc.
وأوضح خالد سامي أنّ مسلسله الكوميديّ الجديد "عائلة الدكتور سعود"، كان من المقرّر عرضه خلال شهر رمضان على التلفزيون السعوديّ إلا أنّ التلفزيون رأى تأجيل العرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، بسبب زحمة الأعمال المقدّمة، مبيّناً أنّه انتهى من تصوير المسلسل قبل قدوم شهر رمضان بيومٍ واحد، وأنّه سلّم للتلفزيون 17 حلقة جاهزة للعرض.
وبيّن أنّ المسلسل عبارة عن "سيت كوم" كوميديّ اجتماعيّ، مدّة كلّ حلقة 20 دقيقة، تدور أحداثه حول طبيب نفسيّ متزوّج من امرأتين، ولديه أربعة أبناء، اثنان منهم عاشا في أمريكا، والآخران عاشا في السعوديّة. ومع هذه العائلة، يعيش الكثير من المشاكل في البيت لاختلاف الثقافة والعادات والتقاليد ما بين المجتمع الأمريكيّ والسعوديّ، وكذا مع مرضاه في العيادة. والمسلسل من إخراج خالد الطخيم، ومن بطولة: عبير أحمد وهيا الشعيبي وطلعت زكريا وروان العامر ومحمد العجيمي وسارة اليافعي.

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