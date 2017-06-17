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تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته 15 يوما في السويس

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته 15 يوما في السويس

12:15 م السبت 17 يونيو 2017

تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته 15 يوما في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية، اليوم السبت، للمرة الثالثة، تجديد حبس مسجل خطر قتل زوجته في السويس 15 يومًا، على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بقتل زوجته عمدًا وحيازة سلاح ناري.

وكشفت مباحث السويس قبل 3 أسابيع غموض العثور على جثة سيدة بجوار مقابر الصدقة بعرب المعمل، التابعة لحي فيصل، موضوعة داخل ملاءة، وكشف الفحص الظاهري تعرضها للتعذيب.

وشكل العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها تدعى "نجلاء. ط" وشهرتها ياسمين مقيمة بمنطقة اليسر، وتبين أن زوجها صعقها بالكهرباء بعد تعذيبها وضربها لشكه في سلوكها.

وتمكن الرائد علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، من ضبط الزوج المتهم "هاني. ش" مسجل خطر سرقات.

وأقر المتهم أمام العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، بجريمته وأنه اعتدى بالضرب على زوجته لشكه في سلوكها، إلا أنها أنكرت المعلومات التي واجها بها، فأحضر سلكًا كهربائي وصعقها، وبعد قتلها نقلها في سيارته، وألقى بجثتها في مقابر الصدقة بعرب المعمل، وبتفتيش سيارة المتهم عثر بداخلها على فرد خرطوش.

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