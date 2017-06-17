ميناء سفاجا يستقبل 28 ألف طن فحم أخضر قادمة من الكويت

السويس - حسام الدين احمد:

قال صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق في السويس، استقبل اليوم السبت، السفينة "الفيروز"، على متنها 250 سيارة جديدة، قادمة من جدة، بينما استقبل ميناء سفاجا، سفينة الشحن "ASIA ZIRCON" وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت.

وأضاف يوسف، أن شحنة الفحم مستوردة لصالح شركة "مصر للألومنيوم".

وتابع يوسف أن إدارة ميناء سفاجا، رفعت درجة الاستعداد بالميناء، لاستقبال الشحنة، وألزمت الشركة المستوردة بإتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري طبقًا لقوانين البيئة المصرية.

وفي السياق نفسه، استقبل ميناء سفاجا أيضًا السفينتين "مسرة" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهما 1505 ركاب من العمالة المصرية، بدول الخليج، و119 شاحنة بضائع، و22 شاحنة عفش ركاب، و122 سيارة.

أما ميناء الغردقة، فقد شهد استقبال العبارة "الرياض"، وعلى متنها 1014 راكبًا، و67 سيارة، ووصلت العبارتين "سينا" و"كوين نفرتيتي" لميناء نويبع على متنهما 696 راكبًا و6 برادات أغذية.