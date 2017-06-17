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بالأسماء.. وزير التعليم العالي يصدر تعيينات جديدة بالمعاهد التجارية الخاصة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. وزير التعليم العالي يصدر تعيينات جديدة بالمعاهد التجارية الخاصة

12:09 م السبت 17 يونيو 2017

بالأسماء.. وزير التعليم العالي يصدر تعيينات جديدة بالمعاهد التجارية الخاصة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، عدة قرارات وزارية تتعلق بتعيين عدد من رؤساء لمجالس إدارات عدد من المعاهد التجارية العالية الخاصة.

وتضمنت القرارات، تعيين كل من: الدكتور نادية على سالم رئيسًا لمجلس إدارة معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة السادس من أكـتوبر، والمهندس عبد العزيز مصطفى كمال رئيسا لمجلس إدارة معهد العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، ومحمد عطية حسن رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه الجيزة.

بالإضافة إلى تعيين على محمد محمود رئيسًا لمجلس إدارة معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، والمتولي السيد متولي رئيسا لمجلس إدارة المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومحمد نبيل سليمان رئيسًا لمجلس إدارة الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

كما أصدر الوزير، قراراً بتعيين الدكتور فهيم أبو العزم محمد، وكيلاً لمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.​

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