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«القوى العاملة» توصي بالموافقة على «العلاوة».. وتطالب بمراقبة الأسعار

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«القوى العاملة» توصي بالموافقة على «العلاوة».. وتطالب بمراقبة الأسعار «القوى العاملة» توصي بالموافقة على «العلاوة».. وتطالب بمراقبة الأسعار

التحرير

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أصدرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحة مجموعة من الملاحظات علي مشروع القانون، ومطالبة مجلس النواب في الوقت ذاته بالموافقة عليه خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها بعد غداً الإثنين، ليتم تطبيقها بداية من يوليو 2017.

 

وقالت اللجنة إن المشروع المعروض يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ علاوة خاصة، يجمع بينها العامل وبين العلاوة الدورية المقررة له في أول السنة المالية، وذلك تقدير اً من الدولة للظروف الاقتصادية التي يعاني وطأتها العاملون في مختلف قطاعات الدولة.

وأشارت إلي أن مشروع القانون حدد حدًا أدنى، وحدًا أقصى، حتى يحقق من خلال المشروع هدف إعادة توزيع الدخول، حيث يعمل الحد الأدنى عمى ضمان قيمة يجب ألا يقل مبمغ العلاوة عنها، فيستفيد بها الفئات الأقل دخلًا، بينما يهدف الحد الأقصى إلى عدم تجاوز العلاوة مبلغ معيناً حفاظاً عمى الوضع العام والحد من تضخم الاسعار، وحتى لا يستفاد اصحاب الدخول الكبيرة بشكل أكبر من أصحاب الدخول المتدنية، فيكون المشروع بذلك قد حقق استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

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لفتت اللجنة إلي أن منح تلك العلاوة تأكيد لسياسة الدولة تجاه حرصها علي المواطن إلا أنها تفتقد إلي ضرورة أن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يضيع الأثر الإيجابى لتملك العلاوة سواء علي المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، أو علي الاقتصاد القومى بحجبها عن الضخ فى إنفاق استثمارى يعود بقيمة مضافة حقيقية عمى المجتمع بما ينعكس إيجابيًا عمى مستوى الدخول، واتاحة فرص جديدة للعمل.

 

 

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التحرير

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