وزير الإسكان: انتهينا من 424 مشروعًا للمياه والصرف فى عهد السيسى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارته انتهت من تنفيذ 424 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 28.7 مليار جنيه، لخدمة 19 مليون نسمة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، فى الفترة من يوليو 2014 وحتي الآن.

وأضاف الوزير في بيان له أنه تم الانتهاء من 136 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة 2.76 مليون متر في اليوم، بتكلفة 18.4 مليار جنيه، لخدمة 16 مليون نسمة، و61 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 2.9 مليون متر في اليوم، بتكلفة 5.9 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و227 مشروعًا لصرف صحى القرى، بتكلفة 4.4 مليار جنيه.

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وأضاف مدبولي: يجرى تنفيذ 793 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 60 مليار جنيه، منها 173 مشروعًا لمياه الشرب، بتكلفة 25 مليار جنيه، و620 مشروعًا للصرف الصحي، بتكلفة 35 مليار جنيه.