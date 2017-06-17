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أبرزهم زرع الأعضاء والموازنة.. البرلمان يصوت على 5 قوانين الإثنين

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أبرزهم زرع الأعضاء والموازنة.. البرلمان يصوت على 5 قوانين الإثنين أبرزهم زرع الأعضاء والموازنة.. البرلمان يصوت على 5 قوانين الإثنين

التحرير

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يصوت مجلس النواب ويأخذ الرأي النهائي، الإثنين المقبل، على 5 مشروعات بقانون أبرزهم مشـروع قـانـون مقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، مشروع قانون بربط حسـاب ختـامى المـوازنـة العـامة للدولـة للسنـة المـاليـة 2015 /  2016.

كما يصوت البرلمان على مشروعات قوانين  بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2015-2016، ومشروع قانون  باعتمـاد الحسـاب الختـامى لمـوازنـة وزارة العـدل والجهات التابعـة لهـا عـن السنـة المـاليـة 2015-2016، والمتضمنة فى التقرير التكميلى للجنة الخطة والموازنة.

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وينظر النواب طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الوزارة بشأن إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها وذلك للحد من ضعف التيار الكهربى. 

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التحرير

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