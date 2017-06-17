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أسرة مصرية تستغيث بالحكومة والخارجية لفقد ابنتهم في حريق برج لندن

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أسرة مصرية تستغيث بالحكومة والخارجية لفقد ابنتهم في حريق برج لندن أسرة مصرية تستغيث بالحكومة والخارجية لفقد ابنتهم في حريق برج لندن

التحرير

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استغاثت أسرة رانيا إبراهيم، 30 سنة، بأسوان، إحدى المفقودين هى ونجلتيها، داخل البرج السكنى فى لندن، الذى تعرض لحريق ضخم، الأربعاء الماضى، بالحكومة المصرية ووزير الخارجية سامح شكرى، للتواصل معهم لإطلاعهم على آخر تطورات موقف ابنتهم، التى فقدت فى حريق برج لندن.

وقال عمار العيسوى، نجل شقيقة رانيا إبراهيم، إن خالته نشرت لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء الحريق الذى شبّ داخل البرج السكنى، حيث عبرت خلال رسالتها عبر الفيديو عن خوفها الشديد، لأن البرج بيحترق، مع ترديدها الشهادتين وبعض الأدعية، وبعدها انقطع الاتصال بها بشكل كامل.

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وأشار العيسوى، إلى أن سبب وجودها فى لندن، هو استكمال دراستها وارتباط زوجها بالعمل هناك، وأنها كانت برفقة نجلتيها فتحية وهنية وقت الحادث، وأن زوجها كان فى الوقت ذاته فى أسوان، حيث كان من المقرر له أن يلحق بالأسرة فى لندن يوم 20 رمضان

وأضاف ابن شقيقة السيدة المصرية، أن الأسرة تقيم فى أسوان فى منطقة الحصايا، ولديهم خالة أخرى تقيم أيضا فى لندن، حيث تواصلت مع العائلة فى أسوان منذ وقت الحادث وحتى اليوم، لإطلاعهم على الجهود التى بذلتها لتحديد مصير شقيقتها التى اختفت ولم يعلم عنها شىء الآن.

كان برج سكنى بلندن قد تعرض لحريق ضخم، الأربعاء الماضى، حيث تشير الإحصائيات الصادرة هناك إلى وفاة 30 شخصًا حتى الآن، إلى جانب عشرات المفقودين.

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التحرير

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