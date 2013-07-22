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الفيسبوكيون يرشحون "الكوبل" أحسن عمل في رمضان

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الفيسبوكيون يرشحون "الكوبل" أحسن عمل في رمضان الفيسبوكيون يرشحون "الكوبل" أحسن عمل في رمضان

بالرّغم من أنّ شهر رمضان ما يزال في بدايته، وما يزال الوقت مبكراً على إصدار حكم نهائيّ بشأن مستوى الأعمال الرمضانيّة المعروضة على القنوات المغربيّة، إلا أنّ البارومتر الفايسبوكيّ، بدأ بإعطاء أحكام مشاهدته. فمعظم تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعيّ الشهير، تؤكّد عدم رضى المشاهدين عن جلّ الأعمال الرمضانيّة كما هي العادة في كلّ رمضان, ومنها الكاميرا الخفيّة التي خلّفت جدلاً واسعاً هذا العام، اللهم سلسلة "لكوبل" التي تبدو استثناء وحيداً، حسب الفايسبوكيين. تجدر الإشارة إلى أنّ سلسلة الكوبل تحكي قصّة زوجين مسنّين يعيشان في البادية ويوميّاتهما في قالب كوميديّ ساخر، لمدّة 3 دقائق فقط. وقد لقيت السلسلة إقبالاً غير مسبوق، ظهر جليّاً في تحميل المقاطع ونشر اقتباسات تعرض في الحلقات اليوميّة. قصر مدّة عرض سلسلة "الكوبل"، ووجود فنّانين لهما رصيدهما الفكاهيّ، كحسن الفذ ودنيا بوتازوت، حسب الصفحة الرسمية للسلسلة على "فيس بوك"، يساهم في نجاح السلسلة إلى الآن.

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