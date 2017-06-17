نجت من مذبحة شقة «ذكرى» وأصيبت بالشلل.. 13 معلومة عن «كوثر رمزي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فنانة قديرة صاحبة تاريخ فني حافل بالأدوار الثانوية، لكنها ظهرت تحت الأضواء وبقوة بعد مقتل صديقتها الفنانة التونسية ذكرى، حيث استضافتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وظلت هي الشاهدة الأقوى في تلك القضية التي عُرفت بـ"جريمة الحي الراقي"، ولكن سرعان ما هجرتها الأضواء مرة أخرى وأصابتها الأمراض والتزمت منزلها.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة القديرة كوثر رمزي:

1- ولدت في 17 يونيو 1931، أي أنها تبلغ من العمر 86 عامًا.

2- والدها هو الفنان الراحل إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.

3- بدأت مشوارها الفني من الإذاعة المصرية.

4- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "نداء الحب"، عام 1954، بطولة حسين رياض، وزهرة العلا، وإخراج إلهامي حسن.

5- شاركت فيما يزيد على 70 فيلمًا، منها: "مجرم مع مرتبة الشرف، وزنقة الستات، والمطربون في الأرض، وسنوات الشقاء والحب، ودرب العوالم، ومصيدة الذئاب، ومهمة في تل أبيب، وأبو كرتونة"، وغيرها الكثير.

شاهد أيضا

6- بلغ رصيدها في الدراما التليفزيونية نحو 100 مسلسل من بينها: "أبو العلا البشري، ويوميات ونيس، وحارة العوانس، وسوق الخضار، ولا أحد ينام في الإسكندرية، وحكايات المدندش، وقمر، وأبو ضحكة جنان، وحاميها حراميها، والبيت، والوالدة باشا".

7- شاركت فيما يقرب من 35 مسرحية مثل: "الفتى الشرير، والمصيدة، والغربة، وناس وناس".

8- مثلت مع الزعيم عادل إمام مجموعة من أنجح الأعمال الفنية، مثل أفلام "طيور الظلام، وبخيت وعديلة بجزءيه"، إلى جانب مسرحيتي "الزعيم، وبودي جارد".

9- كانت صديقة مقربة من المطربة التونسية الراحلة "ذكرى"، حيث كانت تطلق عليها الأخيرة "ماما كوثر"، وتستضيفها في منزلها للجلوس معها.

10- استدعتها صديقتها "ذكرى" إلى منزلها في حي الزمالك ليلة مقتلها، في 28 نوفمبر عام 2003، بشقتها التي تحمل رقم "112"، ولكن القدر حال دون وقوع "كوثر" من ضمن ضحايا المذبحة التي ارتكبها زوج الفنانة التونسية، رجل الأعمال أيمن السويدي، الذي قام بطردها من الشقة فور وصوله بطريقة مهينة، وألقى لها حذاءها على السلم، وفق ما قالت هي في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان، وفي صباح اليوم التالي علمت بخبر مقتل صديقتها على يد زوجها.

11- الفنانة القديرة تعاني الآن من مرض الشلل في الساق واليد اليمني نتيجة "جلطة" هاجمتها ويلازمها أبناء أختها في منزلها.

12- أوضحت في حوار صحفي مع جريدة "الجمهورية" أنه لا يسأل عنها إلا أصدقاء مقربون جدا لها، ومنهم الفنانون: دلال عبد العزيز وسمير غانم وابنتها دنيا وكذلك الفنان حسن يوسف الذي تربطه بها صلة قرابة.

13- نالت الفنانة كوثر رمزي شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات.