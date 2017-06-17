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أسقف ببا والفشن: قداس الأربعين لشهداء "هجوم المنيا" 3 يوليو المقبل

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مصراوي Masrawy

أسقف ببا والفشن: قداس الأربعين لشهداء "هجوم المنيا" 3 يوليو المقبل

12:04 م السبت 17 يونيو 2017

هجوم المنيا

كتب ــ ريمون الراوي:

أعلن الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا ببني سويف، أن قداس الأربعين لشهداء هجوم المنيا الإرهابي، بنزلة حنا، تحدد ليكون يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بنزلة حنا بمدينة الفشن ببني سويف.

ولفت الأنبا اسطفانوس، إلى أن كنيسة الشهيد مار جرجس بنزلة حنا، قدمت 7 شهداء في الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا، بينهم 5 من أسرة واحدة وهم: "محسن فهمي مرقص، وسامح محسن فهمي، وشقيقه هاني محسن فهمي، ومارفي هاني محسن، وبيشوي عياد"، بالإضافة إلى "بيشوي إبراهيم عدلي، وهاني عادل رزق"، و عدد من المصابين.

ونصب مسلحون كمينًا لحافلة وسيارتي نقل كانت تنقل زوارًا لدير "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، واستهدفوا الزوار بنيران أسلحتهم عقب الاطلاع على هويات بعضهم، وأسفر الهجوم عن استشهاد 28 وإصابة 25 قبطيًا، يوم الجمعة 26 من شهر مايو الماضي.

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