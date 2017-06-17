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يوفنتوس يعود لمحاولة ضم «ماتويدي» في الميركاتو الحالي

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يوفنتوس يعود لمحاولة ضم «ماتويدي» في الميركاتو الحالي يوفنتوس يعود لمحاولة ضم «ماتويدي» في الميركاتو الحالي

التحرير

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عاد نادي يوفنتوس الإيطالي من جديد لمحاولة التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حال فشل في ضم مواطنه ستيفين نزونزي لاعب إشبيلية الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد بيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس، عن رغبة السيدة العجوز في التعاقد مع نزوزنزي، لكن الفريق الإسباني يرصيد 40 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب. 

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ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن الخيار التالي على قائمة يوفنتوس هو ماتويدي، والذي كان قريبًا من الانتقال لصفوف السيدة العجوز في الصيف الماضي.

ويمتلك ماتويدي خبرة أكبر من نزونزي، سواء على مستوى التمثيل الدولي أو مستوى الأندية، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للفريق الإيطالي.

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التحرير

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