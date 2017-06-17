يوفنتوس يرفض عرض تشيلسي لضم «ساندرو»

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أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس جوسيبي ماروتا بأن إدارة النادي رفضت عرضًا ضخمًا من تشيلسي لضم الظهير الأيسر للفريق أليكس ساندرو وذلك حسبما نقلت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى استعداد تشيلسي لدفع 60 مليون يورو لضم الظهير الأيسر، إلا أن يوفنتوس لا يرغب في بيع اللاعب البرازيلي.

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وأوضح ماروتا أن رغبة النادي هي عدم بيع أي من اللاعبين المهمين في الفريق، مشيرًا إلى رفض يوفنتوس عرضًا جيدًأ للغاية من تشيلسي لشراء ساندرو.

والجدير بالذكر أن عقد أليكس ساندرو البالغ من العمر ينتهي مع يوفنتوس في صيف 2020، وقدم اللاعب البرازيلي مستويات مميزة للغاية الموسم الماضي مع السيدة العجوز وتوج بلقبي الدوري والكأس إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.