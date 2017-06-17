آرسنال يسعى لصفقة تبادلية مع موناكو

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي آرسنال يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع نظيره موناكو الفرنسي، بضم اللاعب الشاب كيليان مبابي مقابل التخلي عن هجمات مهاجم الجانرز أوليفير جيرو.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن آرسنال يسعى خلف مبابي بشتى الطرق، وسيقوم بصفقة تبادلية عبر التخلي عن جيرو لصالح نادي الإمارة إلى جانب مبلغ قدره 100 مليون إسترليني.

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وكانت عدة وسائل إعلامية قد تحدثت عن أن مدرب الجانرز آرسين فينجر سافر إلى فرنسا من أجل عقد جلسة مع مبابي صاحب الـ18 عامًا، لإقناعه بالإنضمام لاستاد الإمارات.

وكان مبابي قد لعب دورا محوريا في التفوق على باريس سان جيرمان المُهيمن محلياً، حيث تُوج موناكو بالدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 2000، وسجل اللاعب 15 هدفاً وصنع 11 هدفاً بـ29 مباراة شارك بها في البطولة.