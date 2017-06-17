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جهاز المنتخب: كوبر لم يتفائل بالفوز على تونس

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جهاز المنتخب: كوبر لم يتفائل بالفوز على تونس جهاز المنتخب: كوبر لم يتفائل بالفوز على تونس

التحرير

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أكد أحد أعضاء جهاز الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، لم يكن متفائلًا بالفوز أمام تونس بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

قال عضو الجهاز لـ "التحرير"، إن كوبر كان متوقع الخسارة أمام تونس، خاصة مع الثقة الزائدة التي ظهرت على اللاعبين فضلًا عن انشغال عدد كبير منهم بعدة أمور، سواء صلاح والنني بعروض الاحتراف، وكذلك انشغال رمضان صبحي بالزواج، كما أن كوبر لم يكن متفائلًا بالفوز مع طول فترة الصيام وعدم انتظام نوم اللاعبين خلال المعسكر.

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ويذكر أن المباراة قد انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد الماضي، ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019.  

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التحرير

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