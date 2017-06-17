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"تنشيط السياحة": وضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة

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مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة": وضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة

11:34 ص السبت 17 يونيو 2017

هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة انتهت من وضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات، التي تضم العديد من المعايير الخاصة بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.

وأكد الدميري، أن الهيئة تدرك أهمية ودور الحملات المشتركة في دفع الحركة السياحية الوافدة بالاشتراك مع منظمي رحلات، الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد السياحي المصرى.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن مشاركة الهيئة في الحملات المشتركة ليس إلزاميا، بل هو أمر اختياري بالنسبة لها، تحكمه مجموعة من الضوابط، ويخضع لعوامل و ظروف عديدة، وأوضح ان الهيئة تختار المشاركة في الحملات التي تستهدف اسواقا جديدة أو اسواقا ترغب في زيادة حجم السياحة الوافدة منها.

وأضاف أن مشاركة الهيئة تأتي بعد أن يقدم منظمي الرحلات خطتهم التسويقية الفعلية للحملة و المستهدف منها، بما في ذلك المعايير التسويقية الخاضعة للقياس و التي تحدد مدى فاعلية الأنشطة الترويجية و تحقيقها للأهداف المنوطة بها.

ولفت إلى أن الهيئة تحدد كيفية مشاركتها في تلك الحملات حسب رؤيتها و تقييمها لكل سوق و احتياجاته ووزنه النسبي، وذلك طبقا للإستراتيجية الخاصة بالوزارة و أولويات كل مرحلة.

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