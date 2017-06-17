إحالة رئيس وأعضاء المطبعة السرية بـتعليم أسيوط للمحاكمة التأديبية

كتب- عمرو علي:

قرر المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإداري، اليوم السبت، إحالة رئيس وأعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء طبع وتعبئة الامتحانات، ما تسبب في تسريبها.

تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 90 لسنة 59 قضائية عليا، كلاً من محمد حمدي على، وخالد سعد محمد، وعاطف أحمد خلاف، ووائل صلاح أحمد، ومعتز محمد على، أعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد سيد البهنساوى، رئيس المطبعة، ومجدي محمد حسانين، رئيس لجنة امتحانات مدرسة محمد فريد الابتدائية بإدارة أسيوط التعليمية، وسليمان على عبد الرؤوف، المراقب الأول.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس أهملوا ولم يتحروا الدقة والحيطة والحذر اللازمين حال طبع وتعبئة وغلق المظاريف الخاصة بأوراق أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي، ما مكن مجهول من تسريب الورقة الثانية للامتحان، ما ترتب عليه طباعة الأسئلة الاحتياطية لهذه المادة بتكلفة 8282 جنيها.

وتبين أن المتهمين الأخيرين تراخيا في اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف وجود الورقة الثانية من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بأحد مظاريف أوراق أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.