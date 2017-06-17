أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد "شديد الحرارة"​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد "شديد الحرارة"​

11:26 ص السبت 17 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
الإسكندرية 24 31
مطروح 20 30
بورسعيد 23 30
دمياط 22 30
بلطيم 23 32
الإسماعيلية 21 38
السويس 22 39
العريش 18 34
نخل 16 36
طابا 18 37
الطور 24 34
مرسى علم 29 37
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 17 33
كاترين 18 33
سيوة 24 41
المنيا 23 40
الفيوم 24 40
رأس سدر 23 36
أبوسمبل 27 43
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 25 40
سوهاج 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 43
شلاتين 28 36
حلايب 30 34
الوادى الجديد 25 42
قنا 25 42
نويبع 27 36
السلوم 20 31

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: طقس السبت

    الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

    أخبار
  • الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة: حار.. والعظمى بالقاهرة 36

    الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة: حار.. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار
  • الأرصاد: طقس الخميس

    الأرصاد: طقس الخميس "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار
  • الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة

    الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الجنيه يصعد أمام اليورو والدينار الكويتي لأول مرة منذ أسابيع

    الجنيه يصعد أمام اليورو والدينار الكويتي لأول مرة منذ أسابيعأخبار

  • مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب

    مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"أخبار

  • هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

    هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيينأخبار

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • وزير التعليم العالي: دراسة عدة نظم للقبول بالجامعات والنموذج الانجليزي الأبرز

    وزير التعليم العالي: دراسة عدة نظم للقبول بالجامعات والنموذج الانجليزيأخبار

  • ننشر تقرير البرلمان بشأن

    ننشر تقرير البرلمان بشأن "علاوة الغلاء" لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان

النائب محمد فؤاد لـ مصراوي: لن أتراجع عن قرار الاستقالة من البرلمان