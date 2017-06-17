الأرصاد: طقس الأحد "شديد الحرارة"
الأرصاد: طقس الأحد "شديد الحرارة"
11:26 ص السبت 17 يونيو 2017
كتبت- مادي غيث:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
الإسكندرية 24 31
مطروح 20 30
بورسعيد 23 30
دمياط 22 30
بلطيم 23 32
الإسماعيلية 21 38
السويس 22 39
العريش 18 34
نخل 16 36
طابا 18 37
الطور 24 34
مرسى علم 29 37
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 17 33
كاترين 18 33
سيوة 24 41
المنيا 23 40
الفيوم 24 40
رأس سدر 23 36
أبوسمبل 27 43
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 25 40
سوهاج 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 43
شلاتين 28 36
حلايب 30 34
الوادى الجديد 25 42
قنا 25 42
نويبع 27 36
السلوم 20 31
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