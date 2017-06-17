إصابة طفلة في حريق منزل بسوهاج
إصابة طفلة في حريق منزل بسوهاج
11:29 ص السبت 17 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد
أصيبت طفلة، 5 سنوات بحروق نارية، اليوم السبت، في حريق نشب بمنزل ريفي بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة المنشأة، إخطارًا بوجود حريق بناحية الحريزات الغربية دائرة المركز.
سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم إخماده، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص، وأفلاق النخيل ملك أحمد محمود حسين، مدرس.
نتج عن الحريق إصابة الطفلة "أسماء خيري محمود، 5 سنوات"، نجلة شقيق مالك المنزل، بحروق أسفل قدميها، وتم نقلها للمستشفى المركزي.
وأسفرت النيران عن احتراق بعض المنقولات المنزلية، ورجح مالك المنزل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، نافيًا الشبهة الجنائية.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 2911 إداري المركز لسنة 2017 .
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